ATELIER SUR LA COOPERATION LA TALVERA Bédarieux

Atelier sur la coopération s’outiller vers un mieux vivre et faire ensemble !

Atelier grand public pour toute personne intéressée !

Jeudi 5 mars 14h30/17h30 et vendredi 6 mars 9h/12h salle pratique Terre-Mère 19 avenue Jean Jaurès à Bédarieux

Prix libre (espèce ou web)

Info & réservations 06.51.97.34.31

Une introduction aux outils de coopération pour mieux faire ensemble. Mettre des mots sur des biais et des dynamiques de groupe pour prendre soin de nos relations. S’outiller pour gagner en efficacité et en inclusivité dans nos engagements.

English :

Workshop on cooperation: tools for better living and doing together!

Open workshop for anyone interested!

Thursday, March 5, 2:30 pm 5:30 pm and Friday, March 6, 9 am 12 pm salle pratique Terre-Mère 19 avenue Jean Jaurès, Bédarieux

Free admission (cash or web)

Info & reservations: 06.51.97.34.31

