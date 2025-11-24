Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier sur la COP 30 Écopôle Nantes

Atelier sur la COP 30 Écopôle

Atelier sur la COP 30 Écopôle Nantes lundi 24 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-24 18:00 – 20:00
Gratuit : oui Gratuit. Sur inscription. Inscription en ligne : https://mon.up.univ-nantes.fr/041105-ateliers-climat-construire-et-partager-des-pistes-pour-bifurquer/ Adulte, Etudiant, Tout public, Personne en situation de handicap 

Du 10 au 21 novembre 2025, les grand.e.s dirigeant.e.s du monde vont se réunir à Belém en Amazonie pendant une semaine pour parler du climat sur Terre lors de la COP 30.Vous souhaitez mieux comprendre les enjeux de cette conférence internationale ? En discuter, échanger vos idées et débattre ?À Nantes, tout près de la petite Amazonie, Écopôle vous invite à un atelier dédié à la COP 30 le lundi 24 novembre de 18h à 20h à Écopôle (31 rue Louis Joxe à Nantes) Gratuit. Sur inscription. Au programme Présentation du contexte : climat, histoire des COP, négociations internationales, enjeux de la COP 30Débat et échanges entre les participants.es Cet atelier est réalisé dans le cadre des  » Ateliers climat : construire et partager des pistes pour bifurquer » : ces rencontres thématiques vous invitent à participer à dix ateliers sur le thème des enjeux climatiques et de la biodiversité. Plus d’informations.Animé par Jean-Louis Petermann, Bénévole – membre du conseil d’administration d’Écopôle

Écopôle Île de Nantes Nantes 44200
02 40 48 54 54 http://www.ecopole.com https://mon.up.univ-nantes.fr/041105-ateliers-climat-construire-et-partager-des-pistes-pour-bifurquer/