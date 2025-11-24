Atelier sur la COP 30 Écopôle Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-24 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Gratuit. Sur inscription. Inscription en ligne : https://mon.up.univ-nantes.fr/041105-ateliers-climat-construire-et-partager-des-pistes-pour-bifurquer/ Adulte, Etudiant, Tout public, Personne en situation de handicap

Du 10 au 21 novembre 2025, les grand.e.s dirigeant.e.s du monde vont se réunir à Belém en Amazonie pendant une semaine pour parler du climat sur Terre lors de la COP 30.Vous souhaitez mieux comprendre les enjeux de cette conférence internationale ? En discuter, échanger vos idées et débattre ?À Nantes, tout près de la petite Amazonie, Écopôle vous invite à un atelier dédié à la COP 30 le lundi 24 novembre de 18h à 20h à Écopôle (31 rue Louis Joxe à Nantes) Gratuit. Sur inscription. Au programme Présentation du contexte : climat, histoire des COP, négociations internationales, enjeux de la COP 30Débat et échanges entre les participants.es Cet atelier est réalisé dans le cadre des » Ateliers climat : construire et partager des pistes pour bifurquer » : ces rencontres thématiques vous invitent à participer à dix ateliers sur le thème des enjeux climatiques et de la biodiversité. Plus d’informations.Animé par Jean-Louis Petermann, Bénévole – membre du conseil d’administration d’Écopôle

Écopôle Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 54 54 http://www.ecopole.com https://mon.up.univ-nantes.fr/041105-ateliers-climat-construire-et-partager-des-pistes-pour-bifurquer/