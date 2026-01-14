Atelier Sur la défensive Orschwiller
Atelier Sur la défensive Orschwiller mercredi 4 mars 2026.
Atelier Sur la défensive
D159 Orschwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-03-04 10:00:00
fin : 2026-03-04 12:00:00
Date(s) :
2026-03-04
Atelier en famille de découverte de l’art de la guerre au Moyen Âge
Les participants de cet atelier sont initiés à l’art de la guerre au Moyen Âge.
Au programme manipulations de maquettes, d’armes et d’armures, sensibilisation aux règles et aux modes de vie chevaleresques… Un atelier idéal pour faire ses armes! .
D159 Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 25 00 haut-koenigsbourg@alsace.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Family workshop to discover the art of war in the Middle Ages
L’événement Atelier Sur la défensive Orschwiller a été mis à jour le 2026-01-14 par Château du Haut-Koenigsbourg