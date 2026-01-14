Atelier Sur la défensive

D159 Orschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-04 10:00:00

fin : 2026-03-04 12:00:00

Date(s) :

2026-03-04

Atelier en famille de découverte de l’art de la guerre au Moyen Âge

Les participants de cet atelier sont initiés à l’art de la guerre au Moyen Âge.

Au programme manipulations de maquettes, d’armes et d’armures, sensibilisation aux règles et aux modes de vie chevaleresques… Un atelier idéal pour faire ses armes! .

D159 Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 25 00 haut-koenigsbourg@alsace.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Family workshop to discover the art of war in the Middle Ages

L’événement Atelier Sur la défensive Orschwiller a été mis à jour le 2026-01-14 par Château du Haut-Koenigsbourg