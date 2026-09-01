Atelier sur la rénovation énergétique et les aides financières suivi d’une visite d’une réhabilitation d’une maison patrimoniale Rue des Écoles Meillon

Informations pratiques

Meillon

Atelier sur la rénovation énergétique et les aides financières suivi d’une visite d’une réhabilitation d’une maison patrimoniale

Rue des Écoles Centre culturel Paul Mirat Meillon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:30:00

fin : 2026-09-26 12:30:00

Date(s) :

2026-09-26

La Maison de l’Habitat et la Mairie de Meillon, en partenariat avec Jean Touyarou, spécialiste du patrimoine local, vous proposent une matinée dédiée à la rénovation du bâti ancien.

Au programme un atelier d’1h pour aborder les notions de ce qui fait patrimoine, le b.a.-ba de la rénovation énergétique et les aides financières. Suivi de la visite d’une maison protégée en tant que bâti remarquable dans le PLUI et en cours de restauration. Vous pourrez poser toutes vos questions aux différents intervenants conseiller.e France Rénov’, responsable de la mission architecture et patrimoine à l’Agglo de Pau et Mr Jean Touyarou. .

Rue des Écoles Centre culturel Paul Mirat Meillon 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 58 60 maison.habitat@agglo-pau.fr

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English : Atelier sur la rénovation énergétique et les aides financières suivi d’une visite d’une réhabilitation d’une maison patrimoniale

L’événement Atelier sur la rénovation énergétique et les aides financières suivi d’une visite d’une réhabilitation d’une maison patrimoniale Meillon a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Pau