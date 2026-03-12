Atelier sur l’alimentation bienveillante Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes
Atelier sur l’alimentation bienveillante Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes samedi 21 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 14:00 – 16:30
Gratuit : oui Gratuit, sur inscription Inscription au secrétariat de l’Accoord, Maison de quartier La Locomotive02 40 49 94 10halveque@accoord.fr(Adhésion à l’Accoord requise) Adulte, Senior, Personne en situation de handicap, Etudiant
L’atelier vise à promouvoir un rapport plus bienveillant à son alimentation : quels seraient les principes d’une alimentation plus bienveillante ? pourquoi les régimes ne nous aident pas ? Des activités seront proposées pour expérimenter l’alimentation bienveillante !
Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes 44300
