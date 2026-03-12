Atelier sur l’alimentation bienveillante Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 14:00 – 16:30

Gratuit : oui Gratuit, sur inscription Inscription au secrétariat de l’Accoord, Maison de quartier La Locomotive02 40 49 94 10halveque@accoord.fr(Adhésion à l’Accoord requise) Adulte, Senior, Personne en situation de handicap, Etudiant

L’atelier vise à promouvoir un rapport plus bienveillant à son alimentation : quels seraient les principes d’une alimentation plus bienveillante ? pourquoi les régimes ne nous aident pas ? Des activités seront proposées pour expérimenter l’alimentation bienveillante !

Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes 44300



