Atelier sur le dessin d’animation Médiathèque l’Atelier Plouescat

Médiathèque l’Atelier 14, place du dauphin Plouescat Finistère
Début : 2025-12-30 14:00:00
fin : 2025-12-30 16:00:00
2025-12-30
L’artiste Gwendal Lemercier présentera son métier et expliquera les bases de la création de dessins d’animation proportions, décor, perspective. Les participants réaliseront ensuite leur personnage d’animation.
A partir de 8 ans, tout public, sur réservation. .
