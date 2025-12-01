Atelier sur le dessin d’animation Médiathèque l’Atelier Plouescat

Atelier sur le dessin d’animation

Médiathèque l'Atelier 14, place du dauphin Plouescat Finistère

2025-12-30 14:00:00

2025-12-30 16:00:00

2025-12-30

L’artiste Gwendal Lemercier présentera son métier et expliquera les bases de la création de dessins d’animation proportions, décor, perspective. Les participants réaliseront ensuite leur personnage d’animation.

A partir de 8 ans, tout public, sur réservation. .

Médiathèque l’Atelier 14, place du dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81

