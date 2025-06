Atelier sur le pèlerinage Le Puy-en-Velay 6 juillet 2025 07:00

Haute-Loire

Atelier sur le pèlerinage 10 rue Cardinal de Polignac Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06

fin : 2025-07-22

Venez à la rencontre d’un pèlerin.

Lors de cet atelier, grâce à l’histoire vivante, par une approche historique, civilisationnelle et spirituelle, l’intervenant évoque l’essor du pèlerinage à partir du XIème siècle.

10 rue Cardinal de Polignac

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 80 69 33

English :

Come and meet a pilgrim.

In this workshop, using a living history approach based on history, civilization and spirituality, the presenter evokes the rise of pilgrimage from the 11th century onwards.

German :

Begegnen Sie einem Pilger.

In diesem Workshop wird anhand von lebendiger Geschichte, einem historischen, zivilisatorischen und spirituellen Ansatz die Entwicklung des Pilgerwesens ab dem 11.

Italiano :

Vieni a conoscere un pellegrino.

In questo workshop, utilizzando la storia vivente e un approccio storico, civile e spirituale, il relatore analizza la nascita del pellegrinaggio a partire dall’XI secolo.

Espanol :

Venga a conocer a un peregrino.

En este taller, a través de la historia viva y de un enfoque histórico, civilizacional y espiritual, el ponente examina el auge de la peregrinación a partir del siglo XI.

