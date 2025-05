ATELIER SUR LE THÈME « FÉMINISME ET VIES QUEERS EN CÉVENNES – Florac Florac Trois Rivières, 22 mai 2025 18:00, Florac Trois Rivières.

Lozère

ATELIER SUR LE THÈME « FÉMINISME ET VIES QUEERS EN CÉVENNES Florac 1 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Gratuit

Début : 2025-05-22 18:00:00

fin : 2025-05-22 20:00:00

2025-05-22

Atelier en mixité choisie sur le thème « Féminisme et vies queers en Cévennes »

Atelier exceptionnellement réservé aux femmes et personnes LGBTQIA+ pour libérer la parole en confiance.

Atelier gratuit, sans inscription

Florac 1 Avenue Jean Monestier

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 72 06 52 66 isabelle.guerin@ird.fr

English :

Mixed-gender workshop on « Feminism and queer lives in the Cévennes »

Workshop exceptionally reserved for women and LGBTQIA+ people to free the word in confidence.

Free workshop, no registration required

German :

Workshop in ausgewählter gemischter Zusammensetzung zum Thema « Feminismus und queere Leben in den Cevennen »

Workshop ausnahmsweise nur für Frauen und LGBTQIA+ Personen, um im Vertrauen das Wort zu befreien.

Kostenloser Workshop, keine Anmeldung erforderlich

Italiano :

Workshop di genere misto sul tema « Femminismo e vite queer nelle Cévennes »

Questo workshop è eccezionalmente riservato alle donne e alle persone LGBTQIA+, affinché possano esprimersi in tutta tranquillità.

Workshop gratuito, senza obbligo di registrazione

Espanol :

Taller mixto sobre el tema « Feminismo y vidas queer en las Cevenas »

Este taller está excepcionalmente reservado a las mujeres y a las personas LGBTQIA+, para que puedan expresarse en confianza.

Taller gratuito, no es necesario inscribirse

