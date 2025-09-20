Atelier sur l’éducation financière, mission confiée à la Banque de France depuis 2016 La Filature, ancienne Banque de France Évreux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Découverte des missions de la Banque de France et histoire du bâtiment

Au service de tous, la Banque de France est investie de longue date dans l’échange, l’explication et le dialogue. Chaque citoyen est concerné, quel que soit son point de vue ou ses connaissances. L’opération « ensemble, dialoguons » dans le cadre des JEP pour répondre à toutes vos questions.

La Filature, ancienne Banque de France 26 rue Victor Hugo, 27000 Evreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie Anciens locaux de la Banque de France

@ Banque de France