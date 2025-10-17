Atelier sur les 5 sens Domaine la Cadenière Lançon-Provence

Du vendredi 17 au dimanche 19 octobre 2025. Domaine la Cadenière Chemin de Léonie Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Mettez vos 5 sens en éveil autour du vin

Vivre un atelier des 5 sens dans un domaine viticole, c’est s’offrir une plongée dans l’univers du vin bien au-delà de la simple dégustation. C’est apprendre à ressentir, percevoir et comprendre le vin à travers une approche ludique, sensorielle et émotionnelle. Chaque sens est sollicité pour créer un lien profond entre le visiteur, le vin et le paysage viticole Déguster à l’aveugle

Deviner les odeurs du vin

Rattacher l’aliment à la bonne saveur

Identifier au toucher

Reconnaitre les sons. .

Domaine la Cadenière Chemin de Léonie Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Awaken your 5 senses with wine

German :

Lassen Sie Ihre 5 Sinne rund um den Wein erwachen

Italiano :

Risvegliare i 5 sensi intorno al vino

Espanol :

Despierte sus 5 sentidos en torno al vino

