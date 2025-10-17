Atelier sur les 5 sens Domaine la Cadenière Lançon-Provence
Du vendredi 17 au dimanche 19 octobre 2025. Domaine la Cadenière Chemin de Léonie Lançon-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Mettez vos 5 sens en éveil autour du vin
Vivre un atelier des 5 sens dans un domaine viticole, c’est s’offrir une plongée dans l’univers du vin bien au-delà de la simple dégustation. C’est apprendre à ressentir, percevoir et comprendre le vin à travers une approche ludique, sensorielle et émotionnelle. Chaque sens est sollicité pour créer un lien profond entre le visiteur, le vin et le paysage viticole Déguster à l’aveugle
Deviner les odeurs du vin
Rattacher l’aliment à la bonne saveur
Identifier au toucher
Reconnaitre les sons. .
Awaken your 5 senses with wine
Lassen Sie Ihre 5 Sinne rund um den Wein erwachen
Risvegliare i 5 sensi intorno al vino
Despierte sus 5 sentidos en torno al vino
