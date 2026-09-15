Atelier sur « Les accords Toltèques » Librairie des Colettes Tarnos
vendredi 18 septembre 2026 · Librairie des Colettes · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Atelier sur « Les accords Toltèques »
Librairie des Colettes 2 Allée du Fils Tarnos Landes
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18 20:30:00
Date(s) :
2026-09-18
La librairie des Colettes vous invite à venir à la rencontre de Marie-Sophiz Dumon, coach thérapeute et formatrice qui animera un atelier sur « Les accords Toltèques » de Don Miguel Ruiz : la voie de la liberté personnelle.
Au cours de cet atelier, vous découvrirez les cinq accords qui permettent de recouvrer pleinement la conscience en et la maîtrise de notre véritable moi. Surtout, vous verrez comment mettre en pratique au quotidien dans notre vie, cette voie Toltèque de la sagesse.
Une participation de 20€ est demandée. Inscription à la mairie ou par mail à lalibrairiedescolettes@gmail.com .
Librairie des Colettes 2 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 81 76 lalibrairiedescolettes@gmail.com
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English : Atelier sur « Les accords Toltèques »
L’événement Atelier sur « Les accords Toltèques » Tarnos a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Seignanx
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