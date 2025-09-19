Atelier sur les billets de banque et leur fabrication Centre culturel Rémy Nainsouta Pointe-à-Pitre

Atelier sur les billets de banque et leur fabrication Centre culturel Rémy Nainsouta Pointe-à-Pitre vendredi 19 septembre 2025.

Vendredi uniquement pour les scolaires et sur réservation au 0690.11.05.80 / Samedi libre et sans réservation

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T23:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

L’IEDOM, sous le thème » Argent, économie et société : le patrimoine invisible de la Guadeloupe » met en lumière un pan essentiel mais souvent ignoré de notre histoire collective, en rendant l’économie plus accessible et en soulignant ses liens profonds avec notre culture et notre société.

Plongez dans les coulisses de la création monétaire !

Créez votre propre billet grâce à un jeu numérique interactif.

Découvrez de vrais anciens billets de collection

Apprenez à reconnaître les signes d’authenticité d’un billet

Présentation de la matière première des billets : le coton

Coloriage de billets dans l’espace enfant

Centre culturel Rémy Nainsouta Bd Légitimus Pointe-à-Pitre 97110 Bergevin – Henri IV Guadeloupe Guadeloupe 0690318752 contact@ajnplus.com 0690110580

Journées européennes du patrimoine 2025

Banque de Guadeloupe