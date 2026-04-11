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Atelier sur les douleurs féminines Grosbreuil

Atelier sur les douleurs féminines Grosbreuil samedi 11 avril 2026.

Adresse : Salle du Pôle Culturel

Ville : 85440 Grosbreuil

Département : Vendée

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Grosbreuil

Atelier sur les douleurs féminines

Salle du Pôle Culturel Grosbreuil Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :
2026-04-11

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Salle du Pôle Culturel Grosbreuil 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 75 16 12 43 

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English :

L’événement Atelier sur les douleurs féminines Grosbreuil a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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