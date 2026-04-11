Atelier sur les douleurs féminines Grosbreuil
Atelier sur les douleurs féminines Grosbreuil samedi 11 avril 2026.
Grosbreuil
Atelier sur les douleurs féminines
Salle du Pôle Culturel Grosbreuil Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 12:00:00
Date(s) :
2026-04-11
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Salle du Pôle Culturel Grosbreuil 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 75 16 12 43
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English :
L’événement Atelier sur les douleurs féminines Grosbreuil a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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