Grosbreuil

Atelier sur les douleurs féminines

Salle du Pôle Culturel Grosbreuil Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

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Salle du Pôle Culturel Grosbreuil 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 75 16 12 43

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English :

L’événement Atelier sur les douleurs féminines Grosbreuil a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral