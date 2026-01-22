Atelier sur les émotions Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon
Atelier sur les émotions Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon mardi 24 février 2026.
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Début : 2026-02-24 15:00:00
fin : 2026-02-24 16:00:00
2026-02-24
Elodie Toublanc, animatrice des ateliers Parler/Ecouter, vous propose un atelier pour les grands-parents/parents.
Et si, entre grands-parents et parents, on se complétait ? Et oui, nous pouvons ressentir un décalage avec nos enfants dans la manière d’éduquer et d’être en relation avec les plus jeunes. Peut-être pouvons-nous faire de cette différence, une force ?
Gratuit sur inscription. .
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30
English :
Elodie Toublanc, Parler/Ecouter workshop leader, offers a workshop for grandparents/parents.
