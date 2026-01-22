Atelier sur les émotions Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon

Atelier sur les émotions Biblio’fil

Elodie Toublanc, animatrice des ateliers Parler/Ecouter, vous propose un atelier pour les grands-parents/parents.

Et si, entre grands-parents et parents, on se complétait ? Et oui, nous pouvons ressentir un décalage avec nos enfants dans la manière d’éduquer et d’être en relation avec les plus jeunes. Peut-être pouvons-nous faire de cette différence, une force ?

Gratuit sur inscription.

Elodie Toublanc, Parler/Ecouter workshop leader, offers a workshop for grandparents/parents.

