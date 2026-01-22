Atelier sur les émotions Biblio’fil Rue des Arts Mésanger
Atelier sur les émotions Biblio’fil Rue des Arts Mésanger mercredi 25 février 2026.
Atelier sur les émotions Biblio’fil
Rue des Arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 15:00:00
fin : 2026-02-25 17:00:00
Date(s) :
2026-02-25
Elodie Toublanc, animatrice des ateliers Parler/Ecouter, vous propose un atelier pour les enfants.
Et si exprimer ses émotions et trouver des compromis, devenaient un jeu d’enfants ?
À partir de 5 ans.
Gratuit sur inscription. .
Rue des Arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 86 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Elodie Toublanc, Parler/Ecouter workshop leader, offers a workshop for children.
L’événement Atelier sur les émotions Biblio’fil Mésanger a été mis à jour le 2026-01-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis