Atelier sur les émotions Biblio’fil Rue des Arts Mésanger

Atelier sur les émotions Biblio’fil

Rue des Arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-02-25 17:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Elodie Toublanc, animatrice des ateliers Parler/Ecouter, vous propose un atelier pour les enfants.

Et si exprimer ses émotions et trouver des compromis, devenaient un jeu d’enfants ?

À partir de 5 ans.

Gratuit sur inscription. .

Rue des Arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 86 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Elodie Toublanc, Parler/Ecouter workshop leader, offers a workshop for children.

L’événement Atelier sur les émotions Biblio’fil Mésanger a été mis à jour le 2026-01-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis