Atelier sur les épices à Fontlozier Centre culturel de fontlozier Valence jeudi 26 février 2026.
Centre culturel de fontlozier 95 avenue de la Libération Valence Drôme
Début : 2026-02-26 09:30:00
fin : 2026-02-26 12:00:00
2026-02-26 2026-03-26
Le centre culturel de Fontlozier vous propose des rendez-vous ouverts à toutes et à tous, curieux ou passionnés, petits ou grands, pour renouer avec la nature sur le thème des épices.… en toute simplicité.
+33 9 64 04 85 67 accueil@ccf26.fr
English :
The Fontlozier cultural center offers a series of gatherings open to all, whether curious or passionate, young or old, to reconnect with nature on the theme of spices… in all simplicity.
