Atelier sur les épices à Fontlozier

Centre culturel de fontlozier 95 avenue de la Libération Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 09:30:00

fin : 2026-02-26 12:00:00

Date(s) :

2026-02-26 2026-03-26

Le centre culturel de Fontlozier vous propose des rendez-vous ouverts à toutes et à tous, curieux ou passionnés, petits ou grands, pour renouer avec la nature sur le thème des épices.… en toute simplicité.

.

Centre culturel de fontlozier 95 avenue de la Libération Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 04 85 67 accueil@ccf26.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Fontlozier cultural center offers a series of gatherings open to all, whether curious or passionate, young or old, to reconnect with nature on the theme of spices… in all simplicity.

L’événement Atelier sur les épices à Fontlozier Valence a été mis à jour le 2026-01-24 par Valence Romans Tourisme