Atelier sur les graines Médiathèque Ti Lutig Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Atelier sur les graines

Médiathèque Ti Lutig 17 Rue de la Gare Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 10:00:00

fin : 2026-04-24 12:00:00

Date(s) :

2026-04-24

En famille, venez participez à un atelier ludique et scientifique sur les graines avec fabrication de bombes de graines.

L’animation est proposée par l’association Au Fil du Queffleuth et de la Penzé. Sur inscription auprès d’eux, par mail ou téléphone.

Pour public familial dès 4 ans.

A noter que la médiathèque organise le lendemain un Troc’ plantes avec d’autres acteurs de la commune de Saint-Thégonnec. .

Médiathèque Ti Lutig 17 Rue de la Gare Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69

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English : Atelier sur les graines

L’événement Atelier sur les graines Saint-Thégonnec Loc-Eguiner a été mis à jour le 2026-03-26 par OT BAIE DE MORLAIX