Atelier Sur les pas des dinosaures de Provence Musée Urgonia Orgon

Atelier Sur les pas des dinosaures de Provence

Mercredi 18 février 2026 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Les Mercredis du Musée.Enfants

Atelier Sur les pas des dinosaures de Provence pour les enfants de 6 à 12 ans au Musée Urgonia.



L’atelier débutera par une courte visite du Musée avec une présentation de ce que sont ces animaux autour de la vitrine consacrée aux œufs de dinosaures. Il se poursuivra par la découverte et la présentation des différents types de dinosaures ayant arpenté la Provence au Crétacé apparence, fossiles, régimes alimentaires. Les enfants complèteront ensuite le carnet d’une aventurière qui a rencontré les dinosaures de Provence.



Sur inscription. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

