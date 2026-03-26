Atelier sur les plantes aromatiques Médiathèque Ti Lutig Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Atelier sur les plantes aromatiques

Médiathèque Ti Lutig 17 Rue de la Gare Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

La Médiathèque Ti Lutig de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner organise un moment d’informations et d’échanges d’expériences sur comment construire un jardin de plantes florales et aromatiques.

Moment d’échanges animé par une bénévole de la médiathèque.

Inscription conseillée.

Dans le cadre du Troc’ plantes organisé ce jour-ci, sur le parvis de la médiathèque, par plusieurs acteurs de la commune. .

Médiathèque Ti Lutig 17 Rue de la Gare Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne

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English : Atelier sur les plantes aromatiques

L’événement Atelier sur les plantes aromatiques Saint-Thégonnec Loc-Eguiner a été mis à jour le 2026-03-26 par OT BAIE DE MORLAIX