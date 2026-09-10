Atelier sur les sables des rivières pour les enfants, Muséum d’histoire naturelle, Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Atelier sur les sables des rivières pour les enfants Dimanche 20 septembre, 16h45 Muséum d’histoire naturelle Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Découvrez les secrets des sables de rivière lors d’un atelier animé par Éric Juan. À travers des expériences ludiques, explorez les minéraux qu’ils renferment, les effets de la pollution et, bien sûr, la présence de l’or. Des démonstrations autour de la densité, de l’utilisation des aimants et du tri des sables permettront de comprendre les techniques employées par les chercheurs d’or. Le matériel utilisé sera présenté et, selon le nombre de participants, chacun pourra manipuler de véritables paillettes d’or.

Muséum d’histoire naturelle 5 rue jean rosch-vallon de salut, 65200 Bagnères-de-Bigorre, France Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562953935 https://www.ville-bagneresdebigorre.fr/musees Maquette Géante de la Haute Bigorre : découverte du territoire avec animation audiovisuelle. Présentation des missions et collections d’herbiers du conservatoire Botanique Pyrénéen. Espace chauve-souris.

Atelier sur les sables de rivière, avec les minéraux qu’on rencontre dans celles-ci, la pollution et l’or bien sûr. Des expériences seront faites (densité, utilisation des aimants, tris de Le sera et…

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