Atelier sur l’exposition temporaire « Zenga Verlaine de Dentelle » au Musée de la Dentelle

34 Rue d’Aumale Chantilly Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 14:30:00

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

Atelier enfant à propos de l’exposition le jeudi 30 octobre à 14h30. Un atelier pour les 3 12 ans pour découvrir l’œuvre de l’artiste et laisser s’envoler sa créativité. /// Durée 1h30, gratuit, sur réservation m.labbe@ville-chantilly.fr

Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches… c’est autour de ces mots issus du recueil Romance sans parole Aquarelles de Verlaine que l’artiste Zenga a construit son exposition pour le musée de la dentelle de Chantilly. Zenga s’appuie sur les décors que la dentelle propose pour créer des toiles en soie et dentelles. Dans la soie, Zenga aime la fluidité de la matière, ses couleurs lumineuses, sa brillance ; dans la dentelle, la régularité et la répétition des motifs qui offrent l’ampleur dont elle a besoin. Elle déconstruit cette mécanique, découpe, réassemble, reconstruit et insuffle de la vie entre les éléments nés de l’industrie.Le processus créatif de Zenga s’appuie directement sur la dentelle, sur les motifs qu’elle propose ; ces motifs inspirent le sujet de ses toiles. Les fleurs, les feuilles se transforment en écorces, en troncs, en branches pour créer un décalage poétique.

34 Rue d’Aumale Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 67 37 37 accueil@chantilly-senlis-tourisme.com

English :

Children’s workshop about the exhibition on Thursday, October 30 at 2:30pm. A workshop for 3 12 year-olds to discover the artist?s work and let their creativity soar /// Duration: 1h30, free, by reservation: m.labbe@ville-chantilly.fr

German :

Kinderworkshop zur Ausstellung am Donnerstag, den 30. Oktober um 14:30 Uhr. Ein Workshop für 3- bis 12-Jährige, um das Werk des Künstlers zu entdecken und die eigene Kreativität zu entfalten /// Dauer: 1,5 Stunden, kostenlos, Reservierung erforderlich: m.labbe@ville-chantilly.fr

Italiano :

Laboratorio per bambini sulla mostra giovedì 30 ottobre alle 14.30. Un laboratorio per bambini dai 3 ai 12 anni per scoprire il lavoro dell’artista e dare sfogo alla propria creatività /// Durata: 1h30, gratuito, prenotazione obbligatoria: m.labbe@ville-chantilly.fr

Espanol :

Taller infantil sobre la exposición el jueves 30 de octubre a las 14.30 h. Un taller para que los niños de 3 a 12 años descubran la obra del artista y dejen volar su creatividad /// Duración: 1h30, gratuito, previa reserva: m.labbe@ville-chantilly.fr

