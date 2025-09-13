Atelier sur l’intelligence des fleurs du Pays Sare

Atelier sur l’intelligence des fleurs du Pays Sare samedi 13 septembre 2025.

Sare Sare Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13

2025-09-13

Voici une proposition du déroulé de l’atelier pendant les deux heures.
1 Introduction et explicitation du lien avec les fleurs.
2 Présentation des fleurs avec photos et description de chacune.
3 Transmission des points communs et des spécificités de chaque fleur.
4 Jeu memory pour se souvenir de leurs noms.
5 Jeu devinette consistant à écouter la description poétique et rigoureuse de chaque fleur et à proposer la fleur qui correspond à la description.
6 Échange avec les participants.
Réservation obligatoire par téléphone   .

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 

