Atelier sur l'intelligence des fleurs du Pays Sare

Sare, Pyrénées-Atlantiques

Date : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Voici une proposition du déroulé de l’atelier pendant les deux heures.

1 Introduction et explicitation du lien avec les fleurs.

2 Présentation des fleurs avec photos et description de chacune.

3 Transmission des points communs et des spécificités de chaque fleur.

4 Jeu memory pour se souvenir de leurs noms.

5 Jeu devinette consistant à écouter la description poétique et rigoureuse de chaque fleur et à proposer la fleur qui correspond à la description.

6 Échange avec les participants.

Réservation obligatoire par téléphone .

Sare Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 12 99 28

