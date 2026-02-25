Atelier sur vitre Dessine ton super héros Médiathèque Le Traic d’Encre Le Croisic

Atelier sur vitre Dessine ton super héros

Médiathèque Le Traic d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

2026-04-11

médiathèque Le Traict d’encre

Imaginez et illustrez en duo parent/enfant votre super-héros/héroïne ainsi que son histoire sur les vitres de la médiathèque.

Amandine Sourisseau dessinera sur chaque pan de vitrine dédié le visage de l’enfant et le corps de l’adulte en posture de super-héros que chaque participant viendra personnaliser d’écusson, signature, symboles, motifs propres à son personnage



Inscriptions & renseignements : sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.

Dès 8 ans. Sur inscription. .

Médiathèque Le Traic d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr

