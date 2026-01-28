Atelier surprise Villars
Atelier surprise Villars mercredi 18 février 2026.
Atelier surprise
Salle des fêtes Villars Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Laissez-vous surprendre par cet atelier créatif qui aura lieu mercredi 18 février de 10h à 11h30 à la salle des fêtes de Villars. Cet atelier sera gratuit et réservé aux familles, sur inscription.
Salle des fêtes Villars 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 19 81
English : Atelier surprise
Let yourself be surprised by this creative workshop, taking place on Wednesday February 18 from 10am to 11:30am at the Villars village hall. This workshop is free of charge and reserved for families.
