Atelier surprise

Salle des fêtes Villars Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Laissez-vous surprendre par cet atelier créatif qui aura lieu mercredi 18 février de 10h à 11h30 à la salle des fêtes de Villars. Cet atelier sera gratuit et réservé aux familles, sur inscription.

Laissez-vous surprendre par cet atelier créatif qui aura lieu mercredi 18 février de 10h à 11h30 à la salle des fêtes de Villars. Cet atelier sera gratuit et réservé aux familles, sur inscription. .

Salle des fêtes Villars 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 19 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier surprise

Let yourself be surprised by this creative workshop, taking place on Wednesday February 18 from 10am to 11:30am at the Villars village hall. This workshop is free of charge and reserved for families.

L’événement Atelier surprise Villars a été mis à jour le 2026-01-26 par Val de Dronne