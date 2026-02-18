ATELIER SUSHI MAKI & SOIRÉE NANAR

Local du Foyer Allenc Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

Le Foyer rural d’Allenc vous donne rendez-vous jeudi 5 mars à 18h pour un atelier sushi maki (5€) suivi d’une soirée nanar sur le thème Kung Fu (Karaté contre mafia & African King Fu nazis)

Adhésion courte ou à l’année + participation libre pour les films

Le Foyer rural d’Allenc vous donne rendez-vous jeudi 5 mars à 18h pour un atelier sushi maki (5€) suivi d’une soirée nanar sur le thème Kung Fu (Karaté contre mafia & African King Fu nazis)

Adhésion courte ou à l’année + participation libre pour les films .

Local du Foyer Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 27 12 96 frallenc48@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Foyer rural d’Allenc invites you to join us on Thursday March 5 at 6pm for a sushi maki workshop (5?) followed by a nanar evening on the theme of Kung Fu (Karate vs Mafia & African King Fu Nazis)

Short-term or annual membership + free admission for films

L’événement ATELIER SUSHI MAKI & SOIRÉE NANAR Allenc a été mis à jour le 2026-02-18 par 48-OT Mont Lozere