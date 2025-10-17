Atelier Sushis et Vins SCEA La Martinette Lorgues

SCEA La Martinette 4005 Chemin de La Martinette Lorgues Var

Début : 2025-10-17 10:30:00

fin : 2025-10-18 16:30:00

2025-10-17

cours d’élaboration de sushis et dégustation avec les vins du domaines

SCEA La Martinette 4005 Chemin de La Martinette Lorgues 83510 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 73 84 93 contact@lamartinette.fr

English :

sushi-making class and tasting with estate wines

German :

sushi-Kurs und Verkostung mit den Weinen des Weinguts

Italiano :

lezione di sushi e degustazione di vini della tenuta

Espanol :

clase de elaboración de sushi y degustación con vinos de la finca

