Atelier Sushis et Vins SCEA La Martinette Lorgues
Atelier Sushis et Vins SCEA La Martinette Lorgues samedi 25 avril 2026.
Atelier Sushis et Vins
SCEA La Martinette 4005 Chemin de La Martinette Lorgues Var
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 14:00:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-10-03
Atelier Sushis & Vins.
Une expérience gourmande et innovante.
Réservation en ligne
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SCEA La Martinette 4005 Chemin de La Martinette Lorgues 83510 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 73 84 93 communication@lamartinette.fr
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English :
Sushi & Wine Workshop.
An innovative gourmet experience.
Book online
L’événement Atelier Sushis et Vins Lorgues a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon