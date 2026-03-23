Atelier Sushis et Vins SCEA La Martinette Lorgues

Atelier Sushis et Vins

SCEA La Martinette 4005 Chemin de La Martinette Lorgues Var

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 14:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-10-03

Atelier Sushis & Vins.

Une expérience gourmande et innovante.

Réservation en ligne

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SCEA La Martinette 4005 Chemin de La Martinette Lorgues 83510 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 73 84 93 communication@lamartinette.fr

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English :

Sushi & Wine Workshop.

An innovative gourmet experience.

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L’événement Atelier Sushis et Vins Lorgues a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon