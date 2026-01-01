Atelier Suspension Créative Médiathèque de Plancher-les-Mines Frahier-et-Chatebier

Atelier Suspension Créative

Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités.

La médiathèque de Plancher-les-Mines propose un atelier Suspension Créative , mercredi 21 janvier de 14h à 16h.

Gratuit À partir de 8 ans.

Renseignements et réservation au 03 84 46 82 75 ou bibli.plancherlesmines@ccrc70.fr .

