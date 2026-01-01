Atelier Suspension Créative Médiathèque de Plancher-les-Mines Frahier-et-Chatebier
Début : 2026-01-21 14:00:00
fin : 2026-01-21 16:00:00
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités.
La médiathèque de Plancher-les-Mines propose un atelier Suspension Créative , mercredi 21 janvier de 14h à 16h.
Gratuit À partir de 8 ans.
Renseignements et réservation au 03 84 46 82 75 ou bibli.plancherlesmines@ccrc70.fr .
Médiathèque de Plancher-les-Mines 5, place de l’hôtel de ville Frahier-et-Chatebier 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 46 82 75 bibli.plancherlesmines@ccrc70.fr
