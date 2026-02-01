Atelier Suspension de nuages Librairie jeunesse Les 400 coups Le Havre

Atelier Suspension de nuages

Librairie jeunesse Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 11:00:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Le ciel du Havre est peuplé de nuages des blancs, roses, bleus, gris, orange, et même des nuages arcs-en-ciel ! Ils ont tous des formes différentes et peuvent se superposer.

Avec cet atelier, viens explorer les nuages et créer en dessinant, coloriant et découpant sur différents supports (papier calque, coloré et blanc) tes propres nuages à suspendre ! Et avoir toujours la tête dans les nuages !

Nathalie Chauvin, diplômée de l’Esadhar, est artiste plasticienne et céramiste.

De 6 à 10 ans (ou à partir de 4 ans accompagné d’un adulte) Durée 1h

Réservation obligatoire via info+reservation@les400coups.fr .

Librairie jeunesse Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 15 80 info@les400coups.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Suspension de nuages

L’événement Atelier Suspension de nuages Le Havre a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie