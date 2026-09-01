ATELIER SWISS BALL Rue de la poste Aurignac
vendredi 18 septembre 2026 · Rue de la poste · Aurignac
Informations pratiques
Aurignac
ATELIER SWISS BALL
Rue de la poste LA CAFETIERE – RAM Aurignac Haute-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 10 EUR
3
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 17:00:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-23 2026-10-07 2026-10-21 2026-11-04 2026-12-02 2026-12-16
La Cafetière, en partenariat avec la CAF propose un atelier parents – jeunes enfants.
Swiss Ball est un atelier de jeux Avec Family Relax venez apprendre l’équilibre et explorer son corps tout en s’amusant.
Pour les parents et leurs enfants de 4 à 8 ans
2 mercredis par mois. 3 .
Rue de la poste LA CAFETIERE – RAM Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
La Cafeti%E8re, in partnership with the CAF, is offering a workshop for parents and young children.
L’événement ATELIER SWISS BALL Aurignac a été mis à jour le 2026-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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