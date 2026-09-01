ATELIER SWISS BALL Rue de la poste Aurignac

Informations pratiques

Aurignac

ATELIER SWISS BALL

Rue de la poste LA CAFETIERE – RAM Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 10 EUR

3

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 17:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-23 2026-10-07 2026-10-21 2026-11-04 2026-12-02 2026-12-16

La Cafetière, en partenariat avec la CAF propose un atelier parents – jeunes enfants.

Swiss Ball est un atelier de jeux Avec Family Relax venez apprendre l’équilibre et explorer son corps tout en s’amusant.

Pour les parents et leurs enfants de 4 à 8 ans

2 mercredis par mois. 3 .

Rue de la poste LA CAFETIERE – RAM Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

La Cafeti%E8re, in partnership with the CAF, is offering a workshop for parents and young children.

L’événement ATELIER SWISS BALL Aurignac a été mis à jour le 2026-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE