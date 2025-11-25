Atelier Sylvafresque Comprendre les forêts Maison de Village d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc
Atelier Sylvafresque Comprendre les forêts
Maison de Village d’Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2025-11-25 17:30:00
fin : 2025-11-25 20:30:00
2025-11-25
Atelier pédagogique participatif sur la forêt dans son ensemble.
Animé par un technicien de l’Office National des Forêts.
Maison de Village d’Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84
English :
Participatory educational workshop on the forest as a whole.
Led by an Office National des Forêts technician.
German :
Partizipativer pädagogischer Workshop über den Wald in seiner Gesamtheit.
Geleitet von einem Techniker des Office National des Forêts.
Italiano :
Laboratorio didattico partecipativo sulla foresta nel suo complesso.
Condotto da un tecnico dell’Office National des Forêts.
Espanol :
Taller educativo participativo sobre el bosque en su conjunto.
Dirigido por un técnico de la Office National des Forêts.
