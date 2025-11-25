Atelier Sylvafresque Comprendre les forêts Maison de Village d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc

Atelier Sylvafresque Comprendre les forêts

Maison de Village d’Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2025-11-25 17:30:00

fin : 2025-11-25 20:30:00

Atelier pédagogique participatif sur la forêt dans son ensemble.

Animé par un technicien de l’Office National des Forêts.

English :

Participatory educational workshop on the forest as a whole.

Led by an Office National des Forêts technician.

German :

Partizipativer pädagogischer Workshop über den Wald in seiner Gesamtheit.

Geleitet von einem Techniker des Office National des Forêts.

Italiano :

Laboratorio didattico partecipativo sulla foresta nel suo complesso.

Condotto da un tecnico dell’Office National des Forêts.

Espanol :

Taller educativo participativo sobre el bosque en su conjunto.

Dirigido por un técnico de la Office National des Forêts.

