Atelier « Symbolique du mouvement dansé » par la compagnie Pièces détachées Musée des beaux-arts et d’archéologie Besançon

Atelier « Symbolique du mouvement dansé » par la compagnie Pièces détachées 20 et 21 septembre Musée des beaux-arts et d’archéologie Doubs

Sur inscription | Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

À partir de la symbolique du mouvement dansé de Jacqueline Challet-Haas, les danseurs de la compagnie Pièces détachées proposent un atelier chorégraphique et ludique d’une heure pour tout public. Lors de l’atelier, les participants exploreront l’histoire de la danse grâce aux cartes symboles d’action et d’interaction.

Musée des beaux-arts et d'archéologie 1 place de la révolution, 25000 Besançon, France Besançon 25000 République Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381878067 https://www.mbaa.besancon.fr

© Compagnie Pièces détachées