Atelier Syrinx en argile dès 8 ans Route de feuguerolles Vieux

Atelier Syrinx en argile dès 8 ans

Route de feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:30:00

fin : 2026-04-17 16:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Les Romains fabriquaient et jouaient de nombreux instruments de musique dont un des plus anciens et le Syrinx que nous nommons aujourd’hui flûte de pan . Chaque participant réalisera sa Syrinx en argile pour ensuite s’entrainer à la maison.

Les Romains fabriquaient et jouaient de nombreux instruments de musique dont un des plus anciens et le Syrinx que nous nommons aujourd’hui flûte de pan . Chaque participant réalisera sa Syrinx en argile pour ensuite s’entrainer à la maison.

Infos pratiques:

7€ par enfant dès 8 ans (adulte accompagnateur obligatoire)

10€ pour les adultes souhaitant réaliser aussi leur Syrinx (entrée du musée comprise)

gratuit adulte accompagnateur (entrée du musée uniquement)

Inscription obligatoire .

Route de feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr

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English : Atelier Syrinx en argile dès 8 ans

The Romans made and played many musical instruments, including one of the oldest, the Syrinx, which we now call the panpipes. Each participant will make his or her own Syrinx in clay and then practise at home.

L’événement Atelier Syrinx en argile dès 8 ans Vieux a été mis à jour le 2026-03-24 par Calvados Attractivité