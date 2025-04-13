Atelier T-Shirt Revolution | TURFU Festival Le Dôme Caen

Atelier T-Shirt Revolution | TURFU Festival

Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 19:00:00

fin : 2026-04-10 21:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Gratuit, inscription obligatoire. La mode, et en particulier le T-shirt, a toujours été un moyen d’expression populaire. Direct et visible, porté dans la rue, dans les concerts ou les manifestations, il permet d’affirmer une liberté de penser, de revendiquer, de provoquer, de rassembler.

Gratuit, inscription obligatoire. La mode, et en particulier le T-shirt, a toujours été un moyen d’expression populaire. Direct et visible, porté dans la rue, dans les concerts ou les manifestations, il permet d’affirmer une liberté de penser, de revendiquer, de provoquer, de rassembler. Cet atelier sera l’occasion de (re)découvrir ces slogans et T-shirts emblématiques, d’en comprendre la portée… puis d’imaginer ensemble celui qui changera le monde demain. Un temps de création collective pour inventer, débattre et fabriquer son propre T-shirt révolutionnaire (pensez à apporter un T-shirt que vous pourrez pimper !) . Parce qu’une idée peut aussi se porter sur la poitrine.

Des visages de Che Guevara aux slogans féministes, antiracistes ou punk, en passant par le “Make love, not war”, “Black Lives Matter” ou les messages subversifs de la culture pop et underground, certains T-shirts sont devenus de véritables symboles de révolutions culturelles, politiques ou intellectuelles. Ils ont marqué des époques, porté des luttes et fait circuler des idées bien au-delà des mots.

Qu’est-ce qui fait qu’un slogan marque une époque ? Un slogan doit-il être simple, provocateur, poétique ou radical pour être efficace ? Qui parle quand on porte un message sur son T-shirt l’individu, le collectif, le mouvement ? Peut-on défendre une cause juste sur un T-shirt ? Quels sujets ou messages aimerait-on voir portés dans la rue aujourd’hui ? Autant de questions que les personnes participantes seront invitées à débattre ensemble tout en imaginant quels futurs slogans coller sur un T-shirt pour faire advenir un futur désirable.

Intervenant·e·s

Lou-Anne Accary

Swann Lachi .

Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 communication@ledome.info

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English : Atelier T-Shirt Revolution | TURFU Festival

Free, registration required. Fashion, and T-shirts in particular, have always been a popular means of expression. Direct and visible, worn in the street, at concerts or demonstrations, they allow people to assert their freedom to think, to make demands, to provoke and to rally.

L’événement Atelier T-Shirt Revolution | TURFU Festival Caen a été mis à jour le 2026-03-19 par Calvados Attractivité