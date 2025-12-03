ATELIER TABLE DE FÊTE MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens
ATELIER TABLE DE FÊTE MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens mercredi 3 décembre 2025.
ATELIER TABLE DE FÊTE
MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 15:00:00
fin : 2025-12-03 17:00:00
Date(s) :
2025-12-03
Venez fabriquer un centre de table fleuri pour illuminer la table de Noël !
Avec Sandrine Sanchez, fleuriste, composez votre centre de table à partir d’une sélection de fleurs et feuilles de saison. Parfait pour les fêtes !
Animation à partir de 5 ans, réservation conseillée. .
MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 05 42 accueil.musee@stgo.fr
English :
Come and make a floral centerpiece to brighten up your Christmas table!
L’événement ATELIER TABLE DE FÊTE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-11-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE