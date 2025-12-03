ATELIER TABLE DE FÊTE MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens

ATELIER TABLE DE FÊTE

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-12-03 15:00:00

fin : 2025-12-03 17:00:00

Venez fabriquer un centre de table fleuri pour illuminer la table de Noël !

Avec Sandrine Sanchez, fleuriste, composez votre centre de table à partir d’une sélection de fleurs et feuilles de saison. Parfait pour les fêtes !

Animation à partir de 5 ans, réservation conseillée. .

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 05 42 accueil.musee@stgo.fr

Come and make a floral centerpiece to brighten up your Christmas table!

