Atelier table Mash-up Box (court métrages) Médiathèque Marina TSVETAEVA Moret-Loing-et-Orvanne

Atelier table Mash-up Box (court métrages) Médiathèque Marina TSVETAEVA Moret-Loing-et-Orvanne samedi 4 octobre 2025.

Atelier table Mash-up Box (court métrages) Samedi 4 octobre, 14h30 Médiathèque Marina TSVETAEVA Seine-et-Marne

Entrée Gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:30:00 – 2025-10-04T16:30:00

Fin : 2025-10-04T14:30:00 – 2025-10-04T16:30:00

Atelier table Mash-up Box (court-métrage)

Crée ton court-métrage en mouvement ! La médiathèque vous invite à découvrir la table Mash-Up Box, un outil ludique et innovant pour créer des courts-métrages en toute liberté. Images, sons, bruitages, voix…tout se mélange en direct, par le geste ! Glissez, posez, enregistrez, diffusez : un simple mouvement et votre histoire prend vie. Pas de connaissances techniques, juste l’envie de jouer, d’inventer et de raconter. Un atelier créatif et collaboratif tout en mouvement !

(En partenariat avec la médiathèque départementale de Seine et Marne)

À partir de 8 ans.

Médiathèque Marina TSVETAEVA 6 allée de la Céramique, Ecuelles, 77250 Moret Loing et Orvanne Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Écuelles Seine-et-Marne Île-de-France 06.02.07.29.24 https://ccmsl.fr

Atelier table Mash-up Box (court-métrage)