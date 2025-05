ATELIER « TABLEAU FLORAL » – Fontès, 14 mai 2025 07:00, Fontès.

ATELIER « TABLEAU FLORAL » 1 Rue de l'Hôpital Fontès Hérault

2025-05-14

2025-05-14

2025-05-14

Venez, créer et repartez avec votre tableau floral.

Balade de 30 min pour récolter les plantes/fleurs + 1 heure de création.

Atelier créatif pour tous les âges. .

1 Rue de l’Hôpital

Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99 roulcontact@terre-contact.com

English :

Come, create and leave with your own flower painting.

German :

Kommen Sie, gestalten Sie und gehen Sie mit Ihrem Blumenbild nach Hause.

Italiano :

Venite, create e lasciate il vostro dipinto floreale.

Espanol :

Venga, cree y váyase con su propio cuadro de flores.

