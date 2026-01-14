Atelier tableau tactile Argentan
Atelier tableau tactile Argentan mardi 21 avril 2026.
Atelier tableau tactile
Rue des Anciens Combattants Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 10:00:00
fin : 2026-04-29 11:30:00
Date(s) :
2026-04-21 2026-04-29 2026-05-13
Tableau tactile
Atelier Artiste en herbe 6-11 ans
Découverte de matériaux par le toucher et composition d’œuvres. .
Rue des Anciens Combattants Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier tableau tactile
L’événement Atelier tableau tactile Argentan a été mis à jour le 2026-03-09 par Terres d’Argentan Intercom