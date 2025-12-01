Atelier tableaux fleurs séchées au Musée Henri Martin Musée Henri Martin Cahors
Musée Henri Martin 792 Rue Emile Zola Cahors Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Début : 2025-12-14 14:30:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
2025-12-14
Créez votre composition florale avec l’herboriste Émilie Barget
Musée Henri Martin 792 Rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 88 musee@mairie-cahors.fr
English :
Create your own flower arrangement with herbalist Émilie Barget
German :
Gestalten Sie Ihr Blumenarrangement mit der Kräuterkundigen Emilie Barget
Italiano :
Create la vostra composizione floreale con l’erborista Émilie Barget
Espanol :
Cree su propio arreglo floral con la herborista Émilie Barget
