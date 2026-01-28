Atelier tableaux textiles ACCES Romans-sur-Isère
Atelier tableaux textiles ACCES Romans-sur-Isère lundi 2 février 2026.
Atelier tableaux textiles
ACCES 20 rue Saint-Antoine Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-02-02 14:00:00
fin : 2026-02-09 16:00:00
2026-02-02 2026-02-09
ACCES organise et propose un atelier de création de tableaux textiles. Lise Colomb, artiste textile, vous invite à coudre à la main à partir de matériaux recyclés, pour créer des oeuvres uniques et libérer votre créativité.
ACCES 20 rue Saint-Antoine Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com
English :
ACCES organizes and offers a workshop for creating textile paintings. Textile artist Lise Colomb invites you to hand-sew from recycled materials, to create unique works and unleash your creativity.
