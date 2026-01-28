Atelier tableaux textiles ACCES Romans-sur-Isère

Atelier tableaux textiles

ACCES 20 rue Saint-Antoine Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-02-02 14:00:00

fin : 2026-02-09 16:00:00

2026-02-02 2026-02-09

ACCES organise et propose un atelier de création de tableaux textiles. Lise Colomb, artiste textile, vous invite à coudre à la main à partir de matériaux recyclés, pour créer des oeuvres uniques et libérer votre créativité.

ACCES 20 rue Saint-Antoine Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com

English :

ACCES organizes and offers a workshop for creating textile paintings. Textile artist Lise Colomb invites you to hand-sew from recycled materials, to create unique works and unleash your creativity.

