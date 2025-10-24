Atelier tablette antique le mirabellum Mirebeau-sur-Bèze
Atelier tablette antique
le mirabellum 6 ter Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze Côte-d’Or
Début : 2025-10-24 15:00:00
fin : 2025-10-24 16:00:00
2025-10-24
Viens fabriquer ta propre tablette antique pour écrire à la manière des Romains au travers d’un atelier créatif au Mirabellum .
le mirabellum 6 ter Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 36 76 17 contact@mirabellum.fr
