Atelier tablettes jeunesse : The Gardens Between Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris mercredi 24 septembre 2025.

Une fois tous les deux mois, retrouve-nous pour tester une application jeu : puzzle, aventure, sciences, et bien

d’autres encore ! Une heure pour avancer un maximum dans l’application et,

pourquoi pas, te donner envie de la télécharger chez toi !

Pour cette séance, nous découvrirons The Gardens Between : contrôle le temps pour résoudre les énigmes et permettre à Arina et Frendt, deux amis inséparables, de progresser dans un voyage plein d’émotions. Une jolie application mettant en avant le pouvoir de l’amitié.

Mercredi 24 septembre de 16h à 17h

Salle d’animation (niveau

+1)

Pour enfants à partir de 8 ans

Sur inscription à partir du 24 août sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/