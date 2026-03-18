Atelier TADAM Se connaitre pour mieux s’orienter Chabad’Arts Chabeuil

Atelier TADAM Se connaitre pour mieux s’orienter

Chabad’Arts 4 place Génissieu Chabeuil Drôme

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-16 17:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Vivre une relation à Soi et aux autres créative et pleine de possibles.

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Chabad’Arts 4 place Génissieu Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 70 82 87 sophie.rimaud26@gmail.com

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English :

Live a relationship with yourself and others that’s creative and full of possibilities.

L’événement Atelier TADAM Se connaitre pour mieux s’orienter Chabeuil a été mis à jour le 2026-03-18 par Valence Romans Tourisme