Atelier TADAM Se connaitre pour mieux s’orienter Chabad’Arts Chabeuil
Atelier TADAM Se connaitre pour mieux s’orienter Chabad’Arts Chabeuil jeudi 16 avril 2026.
Atelier TADAM Se connaitre pour mieux s’orienter
Chabad’Arts 4 place Génissieu Chabeuil Drôme
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:00:00
fin : 2026-04-16 17:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Vivre une relation à Soi et aux autres créative et pleine de possibles.
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Chabad’Arts 4 place Génissieu Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 70 82 87 sophie.rimaud26@gmail.com
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English :
Live a relationship with yourself and others that’s creative and full of possibilities.
L’événement Atelier TADAM Se connaitre pour mieux s’orienter Chabeuil a été mis à jour le 2026-03-18 par Valence Romans Tourisme