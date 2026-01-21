Atelier taille d’arbres fruitiers Brienne-la-Vieille

Atelier taille d’arbres fruitiers

Abbaye de Basse Fontaine Brienne-la-Vieille Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Savez-vous tailler correctement vos arbres fruitiers ? Venez apprendre comment bien tailler avec l’association Les Croqueurs de Pomme ! Parce qu’une bonne taille, c’est la clé pour une récolte fructifiante !

Rendez-vous à l’Abbaye de Basse-Fontaine pour vous exercer dans ce cadre idyllique, mêlant patrimoine remarquable et nature.

Cet atelier est ouvert à tous, même si vous n’êtes pas adhérent à l’association des Amis de Basse-Fontaine, pensez à confirmer votre participation par mail. .

Abbaye de Basse Fontaine Brienne-la-Vieille 10500 Aube Grand Est +33 6 43 98 21 31 lesamisdebassefontaine@gmail.com

