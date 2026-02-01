Atelier taille d’arbres fruitiers Creully sur Seulles

Atelier taille d’arbres fruitiers

1 Rue du Prieuré Creully sur Seulles Calvados

Début : 2026-02-14 09:30:00

fin : 2026-02-14 11:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Envie de mieux comprendre vos arbres fruitiers et de leur donner un vrai coup de pouce ?

On vous propose un atelier pratique et accessible, animé par Jean PREVOST ancien professeur passionné, spécialiste de la taille et reconnu pour son savoir-faire et sa pédagogie.

Au menu

✂️ Des explications claires et concrètes

Des démonstrations sur le terrain

Des astuces simples à refaire chez soi

Des échanges, des questions, et un bon moment partagé

Que vous soyez débutant curieux ou jardinier amateur confirmé, vous êtes les bienvenus !

L’objectif apprendre, observer… et passer un moment sympa autour des arbres.

Prévoir le matin de 9h30 à 11h30 pour la pédagogie et de 14h30 à 16h30 pour la pratique.

Possibilité de se restaurer sur place. .

1 Rue du Prieuré Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 6 77 34 83 13 direction@leprieure-normandie.fr

English : Atelier taille d’arbres fruitiers

Want to understand your fruit trees better and give them a real boost?

We’ve got a practical, accessible workshop for you, led by Jean PREVOST, a passionate former teacher and pruning specialist renowned for his expertise and teaching skills.

