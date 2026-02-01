Atelier taille d’arbres fruitiers Creully sur Seulles
Atelier taille d’arbres fruitiers Creully sur Seulles samedi 14 février 2026.
Atelier taille d’arbres fruitiers
1 Rue du Prieuré Creully sur Seulles Calvados
Début : 2026-02-14 09:30:00
fin : 2026-02-14 11:30:00
2026-02-14
Envie de mieux comprendre vos arbres fruitiers et de leur donner un vrai coup de pouce ?
On vous propose un atelier pratique et accessible, animé par Jean PREVOST ancien professeur passionné, spécialiste de la taille et reconnu pour son savoir-faire et sa pédagogie.
Au menu
✂️ Des explications claires et concrètes
Des démonstrations sur le terrain
Des astuces simples à refaire chez soi
Des échanges, des questions, et un bon moment partagé
Que vous soyez débutant curieux ou jardinier amateur confirmé, vous êtes les bienvenus !
L’objectif apprendre, observer… et passer un moment sympa autour des arbres.
Prévoir le matin de 9h30 à 11h30 pour la pédagogie et de 14h30 à 16h30 pour la pratique.
Possibilité de se restaurer sur place. .
1 Rue du Prieuré Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 6 77 34 83 13 direction@leprieure-normandie.fr
English : Atelier taille d’arbres fruitiers
Want to understand your fruit trees better and give them a real boost?
We’ve got a practical, accessible workshop for you, led by Jean PREVOST, a passionate former teacher and pruning specialist renowned for his expertise and teaching skills.
