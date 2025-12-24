Atelier Taille d’Arbres, Saint-Affrique

Atelier Taille d’Arbres

Envie de donner un coup de pouce à vos arbres fruitiers ? Venez apprendre les secrets de la taille lors d’un atelier pratique et convivial au Quai !

Le centre social Le Quai accueille Les Vergers d’Antan pour une animation autour de la taille des arbres.

Au programme présentation des principaux outils nécessaires, apprentissage pour reconnaître les bourgeons bois, dard et fruits, comprendre l’âge des branches sur un rameau, identifier le bourrelet cicatriciel, ainsi qu’une présentation des différents types de tailles (formation, fructification, élagage).

L’atelier se clôturera par un exercice pratique sur un arbre fruitier, afin de mettre en application les notions abordées.

Animation sans inscription, ouverte à toutes et tous. .

Place de la Gare Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 7 66 88 01 48 pv2a@vergersdantan.org

