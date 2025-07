Atelier Taille d’ardoise Boutique-atelier Les Toits Parisiens Paris

Atelier Taille d’ardoise 20 et 21 septembre Boutique-atelier Les Toits Parisiens Paris

Atelier proposé toutes les heures de 13h à 16h pour une durée d’environ 30 minutes, à partir de 12/13 ans, sur réservation. Participation de 15€/personne. 6 pers max.

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T13:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Atelier découverte : découvrez l’univers fascinant et pourtant peu connu des toits et de leurs artisans. De l’ardoise au zinc, le geste de couvreur est un métier singulier.

A partir d’une ardoise ancienne, déposée d’un toit parisien, apprenez à manier les outils du couvreur, marteau et enclume, et façonnez un objet personnel à partir d’un gabarit. Vous ne verrez plus les toits de la même façon et vous emporterez avec vous un authentique bout de Paris.

La Boutique-Atelier Les Toits Parisiens présente l'univers de la toiture parisienne dans son ensemble : matériaux, ornements, œuvres, objets, outils, instruments, vêtements et accessoires. On y trouve des ardoises anciennes ayant véritablement couvert les toits de Paris, des objets de couverture traditionnels anciens ou neufs, des ornements de faîtage, lucarnes, œils de bœuf, épis, girouettes ou autres motifs, en zinc ou en cuivre. C'est le patrimoine vivant du geste du couvreur zingueur qui est mis à l'honneur.

Un couvreur vous montre son savoir-faire et vous accompagne pour façonner une authentique ardoise déposée des toits parisiens. Métro : Saint-Paul (1), Bastille(1, 5, 8), Sully-Morland (7), Pont-Marie (7)

Bus : 67, 72, 76, 87, 91, 96

Atelier de taille d’ardoise

©toitsparisiens_wecandoo