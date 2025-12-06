Atelier taille de pierre à Guédelon Guédelon Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06

Nous vous invitons dans notre château éclairé, décoré, habité et chanté pour un marché de l’Avent magique ! De belles productions de nos œuvriers, de bonnes choses à déguster et d’autres jolies surprises… Feu d’artifice le samedi à partir de 17 h 30. .

Guédelon D 955 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 66 66 guedelon@guedelon.fr

