Atelier taille de pierre à l’ancienne

Médiathèque Chevillon Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Tout public

D’un grain très fin et d’une grande facilité de taille, la pierre dite de Savonnières est exploitée depuis des siècles pour l’édification et la sculpture. A partir de 7 ans. .

Médiathèque Chevillon 52170 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 95 70

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English :

L’événement Atelier taille de pierre à l’ancienne Chevillon a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne