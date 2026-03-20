Atelier taille de pierre à l’ancienne Chevillon
Atelier taille de pierre à l’ancienne Chevillon mercredi 22 avril 2026.
Atelier taille de pierre à l’ancienne
Médiathèque Chevillon Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Tout public
D’un grain très fin et d’une grande facilité de taille, la pierre dite de Savonnières est exploitée depuis des siècles pour l’édification et la sculpture. A partir de 7 ans. .
Médiathèque Chevillon 52170 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 95 70
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L’événement Atelier taille de pierre à l’ancienne Chevillon a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne