Atelier : taille de pierre Cathédrale Saint-Denis Saint-Denis

Atelier : taille de pierre Cathédrale Saint-Denis Saint-Denis samedi 20 septembre 2025.

Atelier : taille de pierre Samedi 20 septembre, 09h00 Cathédrale Saint-Denis La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Les artisans de l’entreprise SMBR présentent une démonstration des techniques de la taille de pierre.

Des ateliers seront proposés pour s’essayer à la taille.

Cathédrale Saint-Denis 22 Avenue de la Victoire, 97400 Saint-Denis, France Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion 262262210081 https://lacathedrale.re

Démonstration autour des techniques de la taille de pierre

(c) DAC de La Réunion